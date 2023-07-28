保障できる スケートボードコンプリート品 スケートボード

スケートボードコンプリート品になります。

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ダメージ有り Gorillaz スケートボード 車輪金具無し

デッキは購入から6、7年経っておりますが、デッキだけ使用は2、3回になります。

バスティンbustin MAESTRO MINI マエストロ ミニ

ウィールはその前まで使っていたものを付けてあります。

【evisen】スケボーコンプリート



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7.5

少し使用しましたので、傷、汚れがありますが、数回使用のため綺麗だと思います。写真をご確認ください。

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ヤウ サーフ コンプリート YOW Pipe （32インチ）

ウィールは前に使っていたものを付けておりますが、まだ使えると思います。劣化しておりますので、使用する際、気になる方は手入れしてもらうか、交換して使用ください。

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スケートボードコンプリート品

ステッカーはオレンジのやつ1枚貼付けている状態です。

スケートボードコンプリート スケートボード ベンチャー スピットファイア



シムス（SIMS Taper Kick ）テーパーキック オールドスクール

購入後年数が経っている商品の為、ご理解ご了承の上宜しくお願いいたします。

Cliche' Lucas Puig Originals Skateboard



EVISEN SKATEBOARDS エビセン スケートボード 9.81

写真に傷などを記載していますが、見落としがあるかと思いますので、分からない場合や追加の写真のお願い、値下げ交渉等、気になることがあればコメントにてご質問ください。

スケートデッキ PIZZA SKATEBOARDS 8.25



専用 カーバー スケートボード

トラブル防止の為、発送後の返品はお受けできませんので、写真等よくご確認の上ご検討ください。

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着払いにしてましたが、送料込みに致しました。

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宜しくお願いします。

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VENTURE

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

スケートボードコンプリート品になります。デッキは購入から6、7年経っておりますが、デッキだけ使用は2、3回になります。ウィールはその前まで使っていたものを付けてあります。少し使用しましたので、傷、汚れがありますが、数回使用のため綺麗だと思います。写真をご確認ください。ウィールは前に使っていたものを付けておりますが、まだ使えると思います。劣化しておりますので、使用する際、気になる方は手入れしてもらうか、交換して使用ください。ステッカーはオレンジのやつ1枚貼付けている状態です。購入後年数が経っている商品の為、ご理解ご了承の上宜しくお願いいたします。写真に傷などを記載していますが、見落としがあるかと思いますので、分からない場合や追加の写真のお願い、値下げ交渉等、気になることがあればコメントにてご質問ください。トラブル防止の為、発送後の返品はお受けできませんので、写真等よくご確認の上ご検討ください。着払いにしてましたが、送料込みに致しました。宜しくお願いします。VENTURE

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