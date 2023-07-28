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保障できる スケートボードコンプリート品 スケートボード

商品の説明

スケートボードコンプリート品になります。
CARVER カーバー レイヤード・ハミルトンモデルスケボー　srrrrさん専用

ダメージ有り　Gorillaz　スケートボード　車輪金具無し
デッキは購入から6、7年経っておりますが、デッキだけ使用は2、3回になります。
バスティンbustin MAESTRO MINI マエストロ　ミニ
ウィールはその前まで使っていたものを付けてあります。
【evisen】スケボーコンプリート

新品 希少 INDEPENDENT 139 HOLLOW 海外正規品

7.5
少し使用しましたので、傷、汚れがありますが、数回使用のため綺麗だと思います。写真をご確認ください。
SANTA CRUZ スケートデッキVX DECK今話題デッキ定価17,800円

ヤウ サーフ コンプリート　YOW Pipe （32インチ）
ウィールは前に使っていたものを付けておりますが、まだ使えると思います。劣化しておりますので、使用する際、気になる方は手入れしてもらうか、交換して使用ください。
carver CX4 新品トラック　carverスケートボード　カーバー

スケートボードコンプリート品
ステッカーはオレンジのやつ1枚貼付けている状態です。
スケートボードコンプリート　スケートボード　ベンチャー　スピットファイア

シムス（SIMS Taper Kick ）テーパーキック　オールドスクール
購入後年数が経っている商品の為、ご理解ご了承の上宜しくお願いいたします。
Cliche' Lucas Puig Originals Skateboard

EVISEN SKATEBOARDS エビセン スケートボード 9.81
写真に傷などを記載していますが、見落としがあるかと思いますので、分からない場合や追加の写真のお願い、値下げ交渉等、気になることがあればコメントにてご質問ください。
スケートデッキ　PIZZA SKATEBOARDS 8.25

専用　カーバー　スケートボード
トラブル防止の為、発送後の返品はお受けできませんので、写真等よくご確認の上ご検討ください。
スケートボード　Globe United By Fate 26in

Skull Skates スケートボード デッキ ビンテージ
着払いにしてましたが、送料込みに致しました。
penny ペニー◾️27インチ クルーザー/ スケートボード

新品 PIZZA TRICOLOR LOGO 8.375 DECK ピザ デッキ
宜しくお願いします。
送料込みTHE DRIVENドリブンデッキ9.0 ジェイソンジェシー

Almost✖️DC フラッシュ/WILLOWモデル

タイトブース tightbooth スケボーバッグ 2way バッグ
VENTURE

スケートボード　SECTOR9 LONGBOARD クルーザー新品未使用、送料込

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ロングスケートボード44インチ【HEAVEN SPIN WAVE 44】

Asian Wave Skates x NOALL 限定デッキ ノーオール

送料込み MoBoard 27インチ クルーザー スケボー

HAROSHI x USA SKATEBOARDING DECK ハロシ デッキ

スケボー　デッキ 8.0

ヤウサーフスケートYOW surfskate Pukas Dark 2022

新品◆ANTIHERO CLASSIC EAGLE コンプリート◆

必見‼️日本正規品です‼️一点物◆ライザーパッド6枚付き◆carver◆CX4

ヘブン　ロングスケートボード
スケートボードコンプリート品になります。デッキは購入から6、7年経っておりますが、デッキだけ使用は2、3回になります。ウィールはその前まで使っていたものを付けてあります。少し使用しましたので、傷、汚れがありますが、数回使用のため綺麗だと思います。写真をご確認ください。ウィールは前に使っていたものを付けておりますが、まだ使えると思います。劣化しておりますので、使用する際、気になる方は手入れしてもらうか、交換して使用ください。ステッカーはオレンジのやつ1枚貼付けている状態です。購入後年数が経っている商品の為、ご理解ご了承の上宜しくお願いいたします。写真に傷などを記載していますが、見落としがあるかと思いますので、分からない場合や追加の写真のお願い、値下げ交渉等、気になることがあればコメントにてご質問ください。トラブル防止の為、発送後の返品はお受けできませんので、写真等よくご確認の上ご検討ください。着払いにしてましたが、送料込みに致しました。宜しくお願いします。VENTURE

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

保障できる スケートボードコンプリート品 スケートボード

57分钟前

保障できる スケートボードコンプリート品 スケートボード

¥13,800 ¥11,730

(税込) 送料込み
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c698de8

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c698de8
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