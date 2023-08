※即購入OKです

・10000円~:400円引

●商品名

古着男子や古着女子、ストリートにも大人気

USA製 80s Championチャンピオンスウェットトレーナーリバースウィーブパーカーワンポイント刺繍ロゴビッグロゴビッグサイズビックシルエットゆるだぼUSA古着です!

●ポイント

近年古着市場において価値が急騰しているチャンピオンのリバースウィーブのスウェットトレーナーです。

希少人気のUSA製で80年代中期のトリコタグのヴィンテージアイテム。

胸元に"BRITCHES GREAT OUTDOORS"の刺繍ロゴ、

縦縮みを防ぐために横織りとなるリバースウィーブ製法。

USA製、80年代、XLのビッグサイズが揃っているものは人気が非常に高いため、探すことも難しいアイテムです。

特に80年代のアイテムは年々球数も少なくなっているため激オススメ。

ぜひこの機会にいかがでしょうか。

リーバイスのバギージーンズやカーハートなどのパンツと合わせた定番古着コーデにピッタリ。

ストリートや90sコーデが好きな方にもオススメです。

ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。

当ショップの古着は全て一点限りです。古着ならではの一期一会の出会いを大切に、この機会を逃さないようにしてください。

●size

表記サイズ:XL

肩幅:55cm

身幅:60cm

着丈:67cm

袖丈:63cm

●カラー

レッド赤

●コンディション

フロント左脇付近・両袖に目立たないシミがございます。

若干の使用感はございますが、80年代のものとしてはかなりきれいな状態です。

これからも長くお使いいただけます。

●商品番号

684

90s 古着 ノースフェイス ナイキ アディダス チャンピオン カーハート NFL MLB NBA NHL

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

