【商品】

ボリオリのテーラードジャケットです。

ジャケパンスタイルに合うネイビーカラーです。

着用時のシルエットが美しく、ワードローブの定番の一着としてお使いできます。

【状態】

全体的に使用感は少なく、目立つ汚れや傷はありません。

【サイズ】

表記 50

着丈 約71センチ

身幅 約52センチ

肩幅 約45センチ

袖丈 約59センチ

【素材】

写真の素材タグをご参照ください。

【仕様】

段帰り3つボタン

サイドベンツ

本切羽

【カラー】

ネイビー 紺

【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品オークション

鑑定済の商品

以下のブランドがお好きな方にもオススメです。

ISAIA/イザイア/LARDINI/ラルディーニ/BEAMSF/ビームスF/LBM/eleventy/イレブンティ/クルチアーニ/Cruciani/シビリア/SIVIGLIA/ヤコブコーエン/JACOB COHEN/インコテックス/INCOTEX/GTA/PT01/BOGLIOLI/ボリオリ/ZANONE/ザノーネ/GIANNETTO/ジャンネット/BARBA/バルバ/Finamore/フィナモレ/De Petrillo/デペトリロ/ジョンスメドレー/クルチアーニ/ザノーネ/ニット/タリアトーレ/TAGLIATORE/LBM1911/ ラルフローレン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボリオリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボリオリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

