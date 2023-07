【超安い】 エアフォース1 【未使用】ナイキ ミッド "クールグレー" NYC スニーカー

ご覧いただきありがとうございます(^-^)/

NIKE エアジョーダン1 シカゴ ロスト&ファウンド

※プロフィールを確認ください。

※メルカリ、ペイペイフリマ、ラクマにて、出品中です!

※他にも多数出品中です!

#他出品スニーカー

【商品名】

Nike Air Force 1 Mid NYC "Cool Grey"

【品番】

DH5622-001

【サイズ】

27.0cm

【状態】

未使用 黒タグ付き

【付属品】

箱

【注意事項】

・新品購入した商品です。素人の保管となりますので、箱の凹み等、商品に細かなキズ、汚れ等があるかもしれません。

・購入後は、未使用となります。

・素人の出品です。すり替え防止の為、購入後の返品、返金は対応できません。

・他でも出品しております。売れた際は、出品を削除します。ご了承くださいませ。

・発送は、簡易梱包になります。

スポーツメーカーナイキは、エアフォース、エアジョーダン、ダンクを始め、世界的メーカーです。それに並ぶ、アディダスは、スーパースター、スタンスミス、キャンパス、フォーラムが代表作。コンバースでは、オールスター、ワンスターが代表。バンズでは、オールドスクールが代表作になります。

#エアフォース

#エアマックス

#ブレーザー

#ダンク

#adidas

#new balance

#CONVERSE

#VANS

#エアジョーダン

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

