◆当店、#古着屋YHS の商品は、送料無料・即購入OKです。

LIBEIRO Dr.STOP CHANPAGNE TEE



◆新商品は入荷次第、随時出品しております。

お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです。

◆値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

◆ブランド

Supreme / シュプリーム

◆特徴

センターロゴ(ギター少年、カツオ)

◆サイズ表記

XL

◆サイズ実寸 (単位:cm)

着丈:75

身幅:63

肩幅:56

袖丈:26

◆カラー

黒 / ブラック

◆素材

綿(コットン)

◆購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

◆状態

USED

ホームクリーニング済(タバコ臭・ペット臭無し)

◆発送

らくらくメルカリ便(匿名配送・追跡・紛失補償付き)

#YHS_0550

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

