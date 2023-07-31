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【70％OFF】 fashion Jewelry ピアス(両耳用)

商品の説明

品名 K18 甲丸 スナップピアス　
Tiffany バンブー　ピアス
❪メンズ、レディース❫正規‼️
ダイアモンドイヤリング　PT台

コチ様専用 K18ダイヤモンドピアス 18金 ダイヤ 一粒石 鑑定書
★商品番号　KSP-K2015
CHANEL シャネル ココマーク　ピアス　両耳用　イエロー　00T 2000年

TOM WOOD ミニフープピアス
★石目 ・重量計　甲丸　針の部分にK18が
18kダイヤモンド　ピアス
彫られてます。
ヴィヴィアンウエストウッド　エナメルボタンピアス　ブラック×ゴールド

k18 Pt900 コンビ ピアリング
★形状・他
ヴァンドーム青山　K18 タンザナイト　ペンダントトップのみ
サイズ 2x15mm
Native village ヴィンテージパーツ　イヤリング

ピアス 18K イタリア製
★全ゴールドK18 ❪Certificate of Guarantee❫
✨新品未使用✨ 【今月限り】ミキモト アコヤパール 18金ピアス
詳細は保証書に記載されております。
本日限り特価‼️K14WGダイヤモンドピアス♣︎ホワイトゴールド♣︎キャッチタイプ
目を必ず通して下さい。
新品 PT900 ブルートパーズ プラチナピアス 刻印あり 上質 日本製 ペア

ラピスラズリ♡【ジュエルクローゼット】K10 スクエア ピアス☆アガット 好きも
★国内製
サルヴァトーレフェラガモ　ピアスL
★値引き交渉も有り

4℃ シルバーイヤリング

商品の情報

商品の状態未使用に近い

DIOR TRIBALES クリップイヤリング

【新品】Pt900 ロードライトガーネット ダイヤモンド ピアス[f6-1］
品名 K18 甲丸 スナップピアス　❪メンズ、レディース❫正規‼️★商品番号　KSP-K2015★石目 ・重量計　甲丸　針の部分にK18が彫られてます。★形状・他サイズ 2x15mm★全ゴールドK18 ❪Certificate of Guarantee❫詳細は保証書に記載されております。目を必ず通して下さい。★国内製★値引き交渉も有り

商品の情報

商品の状態未使用に近い

【70％OFF】 fashion Jewelry ピアス(両耳用)

28分钟前

【70％OFF】 fashion Jewelry ピアス(両耳用)

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
11
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出品者

ed02e9

 1806

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コメント (6)

ed02e9
【70％OFF】 fashion Jewelry ピアス(両耳用) 【70％OFF】 fashion Jewelry ピアス(両耳用)

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