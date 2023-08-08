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男の子向けプレゼント集結 ノースフェイス　マウンテンパーカーBLACK《レディース》 ジャンパー/ブルゾン

商品の説明

カラー···ブラック
ヒステリックグラマー SUPER HYSリバーシブルブルゾン 最終値下
登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユース迄幅広く活躍するジャケット。内側のファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応モデルです。表生地には防水透湿性に優れたハイベント®︎2層構造を使用。フロントはダブルフラップ仕様で雨や雪の侵入を防ぎます。フードは調整しやすいワンハンドアジャスター対応。内側の冷気や雪の侵入を防ぐ、取り外し可能なスノーカフが付きます。
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着丈約64身幅約52肩幅約43袖丈約61
【新品タグ付】Marmot/コモドジャケット/レディース/L/ピンク

新品 NORTH FACE ノース フェイス Undyed GTX Jacket
目立った傷や汚れもなく、まだまだ着て頂けると思います。

【新品未使用タグ付】ノースフェイス ドットショットジャケット　レディース　M

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商品のサイズM
ブランドザノースフェイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

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カラー···ブラック登山やトレッキングから、スキーやスノーボードといったスノーシーン、タウンユース迄幅広く活躍するジャケット。内側のファスナーでインナーを連結できるジップインジップシステム対応モデルです。表生地には防水透湿性に優れたハイベント®︎2層構造を使用。フロントはダブルフラップ仕様で雨や雪の侵入を防ぎます。フードは調整しやすいワンハンドアジャスター対応。内側の冷気や雪の侵入を防ぐ、取り外し可能なスノーカフが付きます。フロントダブルフラップ/ワンハンドアジャスター対応フーデット/デタッチャブルスノーカフ/20洗80点撥水加工レディース 国内サイズ着丈約64身幅約52肩幅約43袖丈約61目立った傷や汚れもなく、まだまだ着て頂けると思います。

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商品のサイズM
ブランドザノースフェイス
商品の状態目立った傷や汚れなし

男の子向けプレゼント集結 ノースフェイス　マウンテンパーカーBLACK《レディース》 ジャンパー/ブルゾン

57分钟前

男の子向けプレゼント集結 ノースフェイス　マウンテンパーカーBLACK《レディース》 ジャンパー/ブルゾン

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