【SEAL限定商品】 激レア！Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania 4枚組！ ミュージック

『Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania〈初回盤・4枚組〉』

Snow Man LIVE BluRay

激レアの4枚組ver.です。

スノーマンセット専用

Disk1のみ2回再生しました。

2020年1月デビュー後、初全国ツアー・初有観客ライブとなった"Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania"がソフト化!

アルバム「Snow Mania S1」は、リスナーを虜=Maniaにさせることを目指した宝づくしのアルバムとなっており、アルバムの収録曲を中心に構成された本ツアーでも、Snow Manが得意とするダンスパフォーマンスと、パワフルかつ聴かせる歌声で観客を魅了した宝づくしなライブが完成した。

激レア!Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania 4枚組!

<初回盤>には、ライブ本編に加え、各公演のMCをダイジェストで振り返る「MCダイジェスト集」、 都市ごとに曲を変えて披露した「都市限定曲」、9人それぞれとグループの名場面を集めた「メンバー&グループ Maniaセレクション」、そして、初の有観客ライブを迎えた9人をリハーサルからツアー最終日まで密着した「The Documentary of Mania」を収録。

【DVD4枚組(初回盤DVD)】

<特典映像>

・MCダイジェスト集

・都市限定曲

・メンバー&グループ Maniaセレクション

・The Documentary of Mania

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

