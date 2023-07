New Balance M990GY3です。復刻版です。

新品 ナイキ ダンクロー PRM ヘッド2ヘッド/CO.JP

サイズ:27cm

マルジェラ Reebok PROJECT 0 CL NYLON 29cm タビ

カラー:グレー

新品未使用 ナイキ ズームフライ5 ピンク イエロー 25.0

状態:数回使用(目立った汚れやキズなし)

27cm ジョーダン マーズ 270 Green Glow

素材:スエード

【美品】ニューバランス M1700JP 26.5cm

箱:アリ

NIKE JORDAN WHY NOT ZERO 2 SE HE



かっつん様 限定 asics BOA MARBLE 安全靴 26.5

メルカリで購入後に数回着用いたしました。

NIKE ナイキ ダンク ハイ レトロ "チャンピオンシップ ネイビー"

※前回の出品者の方は公式サイトで購入されたそうです。

VANS SYNDICATE SK8-HI 28.5cm WTAPS

手持ちのスニーカーのサイズをワンサイズ下げる為、出品いたします。

NIKE クウォンド1 ピースマイナスワン 27.5



アレキサンダーマックイーン 厚底スニーカー

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

New Balance M990GY3です。復刻版です。サイズ:27cmカラー:グレー状態:数回使用(目立った汚れやキズなし)素材:スエード箱:アリメルカリで購入後に数回着用いたしました。※前回の出品者の方は公式サイトで購入されたそうです。手持ちのスニーカーのサイズをワンサイズ下げる為、出品いたします。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐︎最終値下げ⭐︎LOUIS VUITTONスニーカーコービー4 プロトロ WIZENARDNIKE AIR JORDAN 3 RE WHITE CEMENT28cmナイキ エア モア アップテンポ '96Converse RUN STAR MOTION[モノクロームさん専用]クリスチャンルブタンのスリッポンキムタク 私物 Supreme Vans ハーフキャブ ブラック 27cm