最新入荷 VS 35万以上大粒❣️ pt900 ダイヤモンドリング　一粒 総計0.4ct リング

プラチナ ダイヤモンドリング

婚約指輪 0.3ct 10号 天然ダイヤモンド 新品

百貨店で40万税込みくらいでした。

4℃ プラチナリング

試着のみです。

天然石シルバーリングハンドメイド

#CLJEWELRY

プラチナ ダイヤモンド リング



★美品★0.09ct ダイヤモンド 18金リング 5.3g☆送料無料☆

お目の高い

K18 WG 0.98ct フルエタニティ ダイヤモンド リング 10号

キラキラ好きの女性に

k18 平打ち 紋様 デザインリング 造幣局刻印 5.2g/11号 18金

相応しいダイヤモンド

☆★美品★☆ ベルシオラ BELLESIORA ピンキー ルビー/ダイヤ/K18



ダイヤモンド フルエタニティ リング

大阪 百貨店にて購入

希少カラー パパラチアサファイア ダイヤモンドpt900リング



ダイヤモンドリング値下げ



値下げ 太-⑥【宝石質 高品質 タンザナイト】ブレス 8㎜ 14㌢

日常装いに華を添える

【高級】オーバル モアサナイト ダイヤモンド リング K18YG

新しいデザイン

【珍しいデザイン】指輪 15号 k18



18金 K18 男女兼用 イルカ デザインリング 4.5g 22号 X888

ウルウル 照りが、非常に美しい ダイヤモンド❤️

✴︎Cartier✴︎ カルティエ 0.37CT ダイヤモンドリング 53

光反射が非常に美しく、

Jeunet◆ジュネ*サファイヤ*トワエムールリング*1.71ct*K18WG

シンプルでありながら存在感溢れる

K18 K750 印 リング 11.5号アップ 3.07 g

洗練された輝きをお約束致します✨

お値下げしました！ジャスティンデイビスローズリングSRJ368



【CJ】アースカラーで合わせやすい！K18ダイヤリング 13.5号



希少 天然グレーダイヤモンド FancyDarkGray SI K18 リング

魅せる指先。

愛梨様専用 k18 田崎 リング 8.1g サイズ18

日常使いのファッションリングとして

ルイヴィトン M65973 バーグセレスト ゴールドリング レディース ブランド

シルエットがとても優しいリングです。

K18 色石 V字 リング



リング フィリップシャリオール コンビ フリーサイズ

◾️特記事項◾️

★期間限定価格★ K18YG ☆ 0.29ctアクアマリン☆ヴィンテージリング

pt900

沙徒様●STAR JEWELRYスタージュエリー ダイヤリング K10WG 9号

サイズ 11号 # 11号 の方

翡翠ひすい ペンダントトップ18金

0.338ct 0.13ct

7/2終了《BVLGARI》インフィニート プラチナリング

サイズ直し 10 13 11 15 お好きなだけ可能‼️

HERMES エルメス ネックレス リング 指輪 セット

プライベート刻印アルファベット入れてます。

りこ様専用新品磨き済み シャネル コメット ダイヤ リング

消したい方ご連絡下さい 有料プラス3000円

指輪１４金WG メレダイヤ



Pt850 天然ダイヤモンドリング D1.00ct サイズ13.5号 5.8ｇ



専用JC140★高級 ダイヤモンド0.4ct K18WG リング



ティファニー指輪

料金別

k18 勾玉 デザイン リング



ディオール CDリング ゴールドカラー CDロゴ



Gabriela Artigas ガブリエラアルティガス ring リング 指輪

濁りのない プリンっとした無色カラーで

＜TASAKI＞ Pt900 黒蝶真珠 ダイヤ リング 11.2mm D0.09

多面カットにより実現した 潤いと煌めきが❤️

Vivienne Westwood ヴィヴィアン アーマーリング L 正規品

真っ白 潤いのある透明感 です♪

ティファニー ナローリング 16号



宝石 天然石 希少 アメトリン ルース テーブルカット 10×12mm

新品仕上げなども承ります♪

K532 フルエタニティリング 18Kホワイトgp CZダイヤ 2カラット

サイズ直しもOK‼️

オレッキオ ジャスミン K18YG 7号リング

結婚指輪 記念日 ご褒美 宝物 財産 として…❤️

【Dior】【ディオール】 リング 【未使用に近い】



koko25様専用カルティエ バレリーナ ダイヤ リング 0.36 G VVS1

一生モノのお付き合いして行く 宝物として

新作 ☆『チェリールビー』☆の世界でひとつの天然石リングsilver925

是非☺

☆★☆いとう様専用商品/リングセット☆★☆



♡Dior lune リング♡

★☆:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆★

天然ダイヤモンドリング K18YG D1.00ct 8.5号

この度は商品を御覧頂き誠にありがとうございます。

6/4までお値下げ中 エテ パズルリング 13号 限定品



東京真珠 プラチナ ハーフエタニティリング

※値下げ可能ですか？コメント返しません。

◆感謝価格◆希少品◆BURBERRY◆3ラインK18×SILVERコンビリング◆



Pt900 天然ペリドットリング 2.99ct サイズ12.5号 プラチナ

★☆:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆★

KAORU コルノリング フリーサイズ

k24 k22 k20 k18 k14 k10 pt900 pt850

✨美品レア✨【お値下げ中！】⭐︎AHKAH⭐︎ ステラエタニティーリング 9号

ジュエリー 宝石 貴金属 18金 18k

justindavisジャスティンデイビス Hollow Skullリング

gold metal diamond 日本製 japan gold

エメラルド 0.64ct ダイヤ Pt900 プラチナ ダイヤモンド リング

k24 k22 k20 k18 k14 k10 pt900 pt850

リング シルバー・ラメ 白雪姫乃 地雷 量産型

ジュエリー 宝石 貴金属 金プラチナ

新品 パライバトルマリン アウイナイト ダイヤ リング 0.05ct Pt

gold metal diamond 日本製 japan gold 11号 13号

ファッションリング 99個 指輪 キュービック ジルコニア ダイヤモンド

ダイヤリング プラチナダイヤモンドリング

ハワイアンジュエリー リング 指輪 K14 メンズ レディース ステンレス

一粒ダイヤ 一粒ダイヤモンド リング

K18金 デザインリング 1,7グラム サイズ11号

0.3ctリング 0.3ct ルース 11号 13号

【未使用品】ミッキーミニーマリッジリング

pt900ダイヤモンドリング 9u

MIRAMORE ミラモア KINTSUGI 金継ぎリング 13号

装飾···ダイヤモンド

749.K18 指輪 ペリドット ダイヤモンド リング 11号 2.6g

材質···プラチナ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プラチナ ダイヤモンドリング 百貨店で40万税込みくらいでした。試着のみです。#CLJEWELRYお目の高いキラキラ好きの女性に相応しいダイヤモンド大阪 百貨店にて購入日常装いに華を添える新しいデザインウルウル 照りが、非常に美しい ダイヤモンド❤️光反射が非常に美しく、シンプルでありながら存在感溢れる洗練された輝きをお約束致します✨魅せる指先。日常使いのファッションリングとしてシルエットがとても優しいリングです。◾️特記事項◾️pt900 サイズ 11号 # 11号 の方0.338ct 0.13ctサイズ直し 10 13 11 15 お好きなだけ可能‼️プライベート刻印アルファベット入れてます。消したい方ご連絡下さい 有料プラス3000円料金別濁りのない プリンっとした無色カラーで多面カットにより実現した 潤いと煌めきが❤️真っ白 潤いのある透明感 です♪新品仕上げなども承ります♪サイズ直しもOK‼️結婚指輪 記念日 ご褒美 宝物 財産 として…❤️一生モノのお付き合いして行く 宝物として是非☺★☆:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆★この度は商品を御覧頂き誠にありがとうございます。※値下げ可能ですか？コメント返しません。★☆:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::☆★k24 k22 k20 k18 k14 k10 pt900 pt850ジュエリー 宝石 貴金属 18金 18kgold metal diamond 日本製 japan gold k24 k22 k20 k18 k14 k10 pt900 pt850ジュエリー 宝石 貴金属 金プラチナgold metal diamond 日本製 japan gold 11号 13号ダイヤリング プラチナダイヤモンドリング一粒ダイヤ 一粒ダイヤモンド リング0.3ctリング 0.3ct ルース 11号 13号pt900ダイヤモンドリング 9u装飾···ダイヤモンド材質···プラチナ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品未使用 エルメス シェーヌダンクル ツイストリング #51 シルバー925CELINE セリーヌK18ダイヤモンドリング9号K18ピンクゴールド ダイヤモンドリング期間限定値下 dress a dress ドレスアドレス イニシャルC リングK18YG ダイヤモンド 1.00ct エタニティ リング 10号