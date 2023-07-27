最新入荷 VS 35万以上大粒❣️ pt900 ダイヤモンドリング　一粒 総計0.4ct リング

プラチナ ダイヤモンドリング
婚約指輪 0.3ct 10号 天然ダイヤモンド 新品
百貨店で40万税込みくらいでした。
4℃ プラチナリング
試着のみです。
天然石シルバーリングハンドメイド
#CLJEWELRY
プラチナ ダイヤモンド リング
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