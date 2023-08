IRIEコラボTEE【 SFC LOGO TEE( TITAN COLOR チタンカラー )】

新品未使用未開封品になります。

背中にはIFC(アイリーフィッシングクラブ)監修によるフリーハンドでデザインされたオリジナルロゴをSFCフラッグシップカラーのチタンバージョンで落とし込んだこのアイテム。さらにフロントにもチタンカラーロゴを採用。

【 カラー】

・ブラック

● L

・着丈:75.5 cm

・身幅:55.5 cm

・肩幅:51 cm

・袖丈:19 cm

カラー···ブラック

袖丈···半袖

とても人気のある商品になります。 ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

