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新車購入時のデフォルトでしたが、サイズ感が合わずに交換のため取り外して保管していました。
mt-07社外 アルミビレットレバー
物置きの整理のため、必要な方へお譲りします。
MAVIC Ksyrium Elite USED
ヤマハ YAMAHA 電動自転車 バッテリー
クランク先端部に僅かなスリ傷がありますが、きれいな状態を保っていると思います。
ブロンプトン SCHWALBE ONE シュワルベ ワン
MTB用リム Sunringle DUROC 35 29インチ 32穴
サイズ、チェーンリング等状態は写真を参照して判断してください。
hope 様専用 roval cl50 disc ロヴァール ディスク
商品の情報
ブランド
カンパニョーロ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
トレーナー用ホイール シマノ
マキタ MUB361 充電式ブロワー
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極美品セラsmp ダイナミック ロードバイクサドル カーボンレール
Artex zero DRT 送料無料
SRAM スラム RIVAL1 REAR DERAILLEUR LONG 11s
評価数日遅れます(゜ロ゜)取引連絡不要♪様専用
新車購入時のデフォルトでしたが、サイズ感が合わずに交換のため取り外して保管していました。物置きの整理のため、必要な方へお譲りします。クランク先端部に僅かなスリ傷がありますが、きれいな状態を保っていると思います。サイズ、チェーンリング等状態は写真を参照して判断してください。
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カンパニョーロ
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喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ レコード 11速 172.5mm 53T 39T パーツ
375
49分钟前
喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ レコード 11速 172.5mm 53T 39T パーツ
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36,500
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カンパニョーロ レコード 11速 172.5mm 53T 39T
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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1~3日で発送
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42be801f6dc93
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喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ レコード 11速 172.5mm 53T 39T パーツ
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