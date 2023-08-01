喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ　レコード　11速　172.5mm　53T　39T パーツ

新車購入時のデフォルトでしたが、サイズ感が合わずに交換のため取り外して保管していました。

mt-07社外 アルミビレットレバー

物置きの整理のため、必要な方へお譲りします。

MAVIC Ksyrium Elite USED



ヤマハ YAMAHA 電動自転車 バッテリー

クランク先端部に僅かなスリ傷がありますが、きれいな状態を保っていると思います。

ブロンプトン SCHWALBE ONE シュワルベ ワン



MTB用リム Sunringle DUROC 35 29インチ 32穴

サイズ、チェーンリング等状態は写真を参照して判断してください。

商品の情報 ブランド カンパニョーロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新車購入時のデフォルトでしたが、サイズ感が合わずに交換のため取り外して保管していました。物置きの整理のため、必要な方へお譲りします。クランク先端部に僅かなスリ傷がありますが、きれいな状態を保っていると思います。サイズ、チェーンリング等状態は写真を参照して判断してください。

商品の情報 ブランド カンパニョーロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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