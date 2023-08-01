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喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ　レコード　11速　172.5mm　53T　39T パーツ

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新車購入時のデフォルトでしたが、サイズ感が合わずに交換のため取り外して保管していました。
mt-07社外　アルミビレットレバー
物置きの整理のため、必要な方へお譲りします。
MAVIC Ksyrium Elite USED

ヤマハ　YAMAHA 電動自転車　バッテリー
クランク先端部に僅かなスリ傷がありますが、きれいな状態を保っていると思います。
ブロンプトン SCHWALBE ONE シュワルベ ワン

MTB用リム Sunringle DUROC 35 29インチ 32穴
サイズ、チェーンリング等状態は写真を参照して判断してください。

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ブランドカンパニョーロ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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新車購入時のデフォルトでしたが、サイズ感が合わずに交換のため取り外して保管していました。物置きの整理のため、必要な方へお譲りします。クランク先端部に僅かなスリ傷がありますが、きれいな状態を保っていると思います。サイズ、チェーンリング等状態は写真を参照して判断してください。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ　レコード　11速　172.5mm　53T　39T パーツ

49分钟前

喜ばれる誕生日プレゼント カンパニョーロ　レコード　11速　172.5mm　53T　39T パーツ

¥36,500 ¥20,805

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