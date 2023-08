❣️Canon EOS Kiss M2❣️の紹介♪

この商品のおすすめポイント

ご覧頂きありがとうございます☺︎

即購入歓迎♪

商品説明

《動作状況》

《ボディ、レンズ外観》

《レンズ内》

⭐️セット内容⭐️

❣️Canon EOS Kiss M2❣️の紹介♪この商品のおすすめポイント❤️ショット数がたったの7,000回以下!とっても少なく、状態はほぼ新品同様❤️❤️傷や擦れがほぼ無く、状態はとっても綺麗❤️❤️取扱説明書、レンズフード、ストラップ付き❤️❤️希少!人気カラーのホワイト❤️❤️すぐに使える全部込みセット❤️❤️お届けから1ヶ月保証付きで、初期不良も対応で安心❤️SDカード(32GB)付き、Wi-Fi機能搭載で、撮った写真をスマホに送れる❤️全国送料無料ご覧頂きありがとうございます☺︎即購入歓迎♪商品説明✨定番機種、最新機種、最高品質の本格ミラーレスカメラ✨一眼レフで大人気、大定番Kissシリーズ。カメラ初心者はまずはコレ!と言われる程の大定番機種♪カメラ初心者でも安心して使えるように、操作もとっても簡単に作られています。カメラデビューさんも安心して使えます。更に、最新機種で最高品質が詰まっています。超高画質、高品質センサー、Bluethooth・Wi-Fi搭載、とこの1台で大満足する間違いなしのカメラです。✨2410万画素の超高画質!なのに、とっても軽い♪超高画質でスマホでは味わえない、とっても綺麗な写真♪加えて387gでとっても軽く、毎日カバンに入れたくなる快適さ♪✨Youtubeへのライブ配信も直接配信可能♪✨タッチパネル対応でiPhoneの様に直感で使える✨✨4Kビデオ撮影、縦での動画撮影も可能✨《動作状況》各動作はとてもスムーズで、通常撮影など基本動作は確認済み。《ボディ、レンズ外観》傷や擦れはほぼ無く、綺麗な状態です。《レンズ内》レンズは一眼カメラ特有のチリ等の混入のみで影響ありません。⭐️セット内容⭐️・カメラ本体・レンズ(EF-M 18-55mm IS STM)・ストラップ・レンズフード・ボディキャップ・レンズ前後キャップ・バッテリー・充電器・新品SDカード(32GB)・☆1ヶ月保証☆・取扱説明書更に!・ブロアー・ファイバークロス ・レンズクリーニングペーパー他にもオススメカメラを出品中↓↓こちらをクリック♪#SakiCameraKawaii -041206

