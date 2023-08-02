とっておきし福袋 K18 一粒ダイヤモンド ネックレス ネックレス

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チェーンK18 長さ約43cm 長さ調整可能なタイプです

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ケロケロ様専用ページ 軽量 喜平 18k イエローゴールド チェーン ネックレス

●商品情報●

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●状態：

豪華❣️美品❣️ミャンマー産A貨翡翠 濃紫厄除け立体手彫み蓮花 鑑定書付き

目立った汚れなどはありませんが、画像で状態をご確認の上、USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

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●大幅値下げのご希望はお受けしません。価格は都度見直しますので宜しくお願い致します。

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●返品・返金・クレームにはお応えできませんので気になる点はご購入前にお問い合わせくださいませ。

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●個人保管品、自宅保管品につきご理解いただける方お願いします

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※ 値下げ交渉は不可です ※チェーンK18 長さ約43cm 長さ調整可能なタイプですK18 、約4.5mm ●商品情報●ブランド：不明素材：K18 ダイヤモンド刻印：K18 0.11サイズ：最大幅：重量：約2g付属品：なし●状態：目立った汚れなどはありませんが、画像で状態をご確認の上、USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●大幅値下げのご希望はお受けしません。価格は都度見直しますので宜しくお願い致します。●返品・返金・クレームにはお応えできませんので気になる点はご購入前にお問い合わせくださいませ。●他サイトにも出品しておりますので、突然ページを削除する可能性がございます。●個人保管品、自宅保管品につきご理解いただける方お願いします

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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