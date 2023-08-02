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とっておきし福袋 K18 一粒ダイヤモンド ネックレス ネックレス

商品の説明

※ 値下げ交渉は不可です ※
K18WG ダイヤネックレス　フラワー型

HERMES キューブネックレス

J'ADIOR チョーカー ゴールド

【美品】Christian Dior CDロゴ トロッター ネックレス総柄ブルー
チェーンK18 長さ約43cm 長さ調整可能なタイプです
K18メノウカメオネックレス

激レア クリスチャンディオール ネックレス bee ハチ モチーフ アクセサリー

ターコイズチェーン　925　シルバーチェーン　インディアンチェーン　トルコ石
K18 、約4.5mm
Confuorto gioielli パールと水晶のネックレス & ブレスレット

リターン トゥ ティファニー ブルー ダブルハート　AG925
　　　　　　　　　　　　　　　　
ケロケロ様専用ページ　軽量　喜平 18k イエローゴールド チェーン ネックレス
●商品情報●
専用JF74.JF77★2点セット

【値下げ】COACH&PEANUTS スヌーピーネックレス

20g K18 喜平6面ダブルネックレス 18金 チェーン Y02532
ブランド：不明
NOJESS K10パールチェーン

⭐︎【高級】天然 アクアマリン ペンダントトップ k18 8.7g
素材：K18 ダイヤモンド
【超美品】ジョージジェンセン　ロングネックレス　Oモチーフ　シルバー925

美品✨ティファニー ネックレス バイザヤード ダイヤモンド シルバー チェーン
刻印：K18 0.11
イタリア製 ヴィンテージ シルバー製ネックレス ラテン十字 ジルコン装飾 593

未使用　GUCCI　グッチ　シルバー925　スカル　ネックレス　グッチゴースト
サイズ：
新品未使用 HARPO ハルポ ネックレス 50cm

FENDI オーロックブレスレット　ゴールドカラー
最大幅：
【newデザイン】ラディアントカット　モアサナイト　リング　K18WG

b347 ティファニー　ルベドメタル　ハート ネックレス　METAL
重量：約2g
love and hate ラブアンドヘイト ネックレス

24Kネックレス
付属品：なし
【鑑別書付き】天然ブラウンダイヤモンド　一粒ペンダントトップ

K18 (18金)　ハートペンダントトップ、ネックレス付き

【定価12万】あこや真珠 ベビーパール ネックレス silver刻印

カナル4℃ k18 ダイヤモンドネックレス

ネックレス 【Gn/10】 K10　ハート　天然石　金　ゴールド　ペンダント
●状態：
豪華❣️美品❣️ミャンマー産A貨翡翠　濃紫厄除け立体手彫み蓮花　鑑定書付き
目立った汚れなどはありませんが、画像で状態をご確認の上、USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
18K 0.1ctダイヤネックレス

ルビー ネックレス イルカ ドルフィン ハート ペンダントK10 ピンクゴールド

【マヤ占い】マヤ紋章　翡翠硬玉シリーズ（青い嵐）
●大幅値下げのご希望はお受けしません。価格は都度見直しますので宜しくお願い致します。
マウイマリ　イニシャルネックレス　14金

よしの。様専用

(E62907) K18ネックレス UNOAERRE ウノアエレ 750
●返品・返金・クレームにはお応えできませんので気になる点はご購入前にお問い合わせくださいませ。
グレーパール　ダイヤ　ペンダント

ミルグレイン　ダイヤ　ネックレス
●他サイトにも出品しておりますので、突然ページを削除する可能性がございます。
【極希少／箱付】スワロフスキー 多連ネックレス ディズニー コラボ モチーフ

A2712 良好!! シャネル ココマーク ロゴモチーフ ロング ネックレス
●個人保管品、自宅保管品につきご理解いただける方お願いします

BloodyMary　thrive（繁栄）ペンダントトップ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

希少✨ディオール ネックレス ゴールド金具 サークル CD チャーム チェーン

SWAROVSKI　ピアス

Tiffany ティファニー オープンハート ネックレス XS ミニサイズ

Loree Rodkin 　シルバーペンダントトップ　ハートピース

ピンクゴールド　ダブルネックレス
※ 値下げ交渉は不可です ※チェーンK18 長さ約43cm 長さ調整可能なタイプですK18 、約4.5mm　　　　　　　　　　　　　　　　●商品情報●ブランド：不明素材：K18 ダイヤモンド刻印：K18 0.11サイズ：最大幅：重量：約2g付属品：なし●状態：目立った汚れなどはありませんが、画像で状態をご確認の上、USED品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●大幅値下げのご希望はお受けしません。価格は都度見直しますので宜しくお願い致します。●返品・返金・クレームにはお応えできませんので気になる点はご購入前にお問い合わせくださいませ。●他サイトにも出品しておりますので、突然ページを削除する可能性がございます。●個人保管品、自宅保管品につきご理解いただける方お願いします

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

とっておきし福袋 K18 一粒ダイヤモンド ネックレス ネックレス

7分钟前

とっておきし福袋 K18 一粒ダイヤモンド ネックレス ネックレス

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
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0.5カラット D SI1 3EXT GIA K18イエローゴールド 一粒ダイヤモンドネックレス

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