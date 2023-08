■自由区 UNFILO 大きいサイズ

■サイズ:46 15号

◇ブラウス

◯肩幅72

◯身幅62

◯着丈前66後76

◇スカート

◯ウエスト41〜57

◯丈84

■カラー:ピーコックグリーン系

暑い夏にも着用できるブラウスとスカートのセットアップです。

ブラウスは前後着用可能。

ストレッチあり。

ウエストゴム。

しわすみません。

▼▲サイトより▲▼

【接触冷感・UVケア】

ナチュラルな表情と軽くて涼やかなタッチのブラウスとスカート

■商品説明

◯ブラウス

清涼感が漂う鹿の子編みに、夏に嬉しい接触冷感とUVケアをプラスした前後着用できるプルオーバーブラウス。

ボートネックを前にすると、後ろ裾にスリットディテールの入ったシンプルなプルオーバー。

Vネックを前にするときは裾を結んで軽やかに着用出来ます。

その日の気分やボトムに合わせて選べる2WAYです。

◯スカート

ウエストはゴム仕様で穿きやすく、外側に折り返すことで着丈を約4cm短くする調整が可能です。身長やシューズに合わせてお好きな着丈でコーディネートできます。

■素材

麻調のポリエステル糸と綿糸を使用したUNFILOオリジナル素材。

綿ならではの天然タッチ、ナチュラル感とポリエステルの軽さを併せ持った素材です。

カノコ組織のさらっとしたドライタッチ、ポリエステルならではのイージーケアが魅力で夏に最適です。

女性用ladies‘はこちらにまとめてみました。

↓

#やま_ladies

他にもいろいろ出しているので、よかったらそちらもお願いします。

大きいサイズ 23区 組曲 ICB オンワード樫山 自由区 ニューヨーカー 3L4L5L アンタイトル、INDIVI12

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド 自由区 商品の状態 新品、未使用

