#タカPCフォロー割始めました!500円引き可能です。バッテリー劣化無し!画像4枚目をご確認ください!送料無料!!このPCは面倒な初期設定済みですので電源投入後すぐにご利用いただけます。箱から出して、① 電源を入れる② 10秒くらい待つこれだけで、写真2枚目の画面になります。どんな作業もサクサクとこなしてくれる頼もしいPCです。また、高性能なSSD(新品)に交換してありますので安心してご使用出来ます♪◆スペック◆【型番】ライフブック AH56/H【OS】Windows11 Home【CPU】intel Core i7 3610QM(最上級CPU)【ストレージ】SSD256GB (新品)【RAM】8GB【ディスプレイ】15.6インチ【付属品 】AC電源アダプター◆チェック項目◆無線LAN(Wi-Fi) OKスピーカー OKWebカメラ OKUSB(typeA) OKバッテリー充電・起動 OK 新品同様!ゴム足 OKキー操作(英数字) OK ◆状態◆軽微な使用感で綺麗な状態です。最高クラスのスペックのCPUを搭載していますので動作もサクサク!◆インストール済ソフト◆【ブラウザ】Microsoft Edge、Google Chrome【スマホ連動】iTunes【SNS】インスタグラム、Twitter【コミュニケーション】LINE、Skype、zoom☆はがき作家☆年賀状作成に必須な便利ソフト!☆YOUTUBE☆アプリ版ですので動きがサクサク!☆Microsoft Office Pro Plus 2021☆インストールされていますので大学のレポート作成や就活にも使えます!【保証に関して】電源が入らない。画面が映らない等の致命的な欠陥があった場合、全額返金、又は無償で修理致しますのでご安心ください。その場合、受け取り連絡前に連絡お願いします。当方が出品している中古PCには1か月の保証期間を設けております。必ずプロフィールをご一読ください。他にもノートPC出品しております。よろしければご覧ください。#タカPC画面サイズ...14.5~16.9インチCPU種類...Core i7OS...Windows11特徴...Office 2021

