無料配達 飾り皿　浅沼稲次郎　「解放」 その他

作品名 解放

作家 浅沼稲次郎

1898~1960 三宅島出

日本社会党委員長 人間機関車の異名

1960年10月12日、日比谷公会堂にて右翼思想の高校生に刺殺される。

皿の後ろに「日本社会党」の印字あり

皿立て付属します。

中箱に番号が振られているため、非売品だったものと推測されます。

※未使用ですが、外箱は劣化してボロボロな状態。

家庭保管のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。

美術品一覧

********************

飾り皿 浅沼稲次郎 「解放」

他に出品している美術品一覧は

#VivienArt

をクリックしてください。

おまとめ購入大歓迎です!

1点追加ごとに合計金額から100円お値引きいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

