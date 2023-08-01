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安い割引 Cannondale super V500 自転車本体

商品の説明

20年程前に購入。コンポは、15年前にSHIMANO XTに組み替えています。
電動自転車　ヤマハ　パスキッスミニ　20インチ 3人乗り 8.7ah カーキ色
フレームサイズはMで、カラーは限定のツートンです。
VanMoof X3 盗難保証付き
発送方法は、別途相談で、お願いします。
SPECIALIZED SIRRUS
直接引き取りできる方は、希望します。

5094 電動自転車ブリヂストン子供乗せ 20インチ 超高性能バッテリー レッド

商品の情報

ブランドキャノンデール
商品の状態やや傷や汚れあり

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SCOTT/ファットバイク/BIG JOHN/2020年11月購入

ロードバイク　ゲイリーフィッシャーサイズ54 アルテグラ　cronus pro

自転車　本体　アンカー　ロードバイク　競輪　ホワイト　ブラック
20年程前に購入。コンポは、15年前にSHIMANO XTに組み替えています。フレームサイズはMで、カラーは限定のツートンです。発送方法は、別途相談で、お願いします。直接引き取りできる方は、希望します。

商品の情報

ブランドキャノンデール
商品の状態やや傷や汚れあり

安い割引 Cannondale super V500 自転車本体

51分钟前

安い割引 Cannondale super V500 自転車本体

¥53,000 ¥28,620

(税込) 送料込み
8
13
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. 自転車
    3. 自転車本体
    4. Cannondale super V500
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

2f9f9

 1003

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

2f9f9
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USED 1997 Cannondale Super V-500 Comp Small Full Suspension Mountain Bike

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