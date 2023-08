ジプソフィアのプリーツワンピースです♡

梅田阪急のpopupにて購入しました。

試着のみ。

クローゼットで大切に保管していました。

ワンピースが増えすぎたので綺麗なうちにお譲りします。

探されていた方ぜひ♡

以下、公式サイトより引用↓↓

洗練されたスタイルが完成するデザイン性豊かな"Pleats OnePiece"ー。

あえて腰位置より下めに設定されたプリーツと、

後ろ姿も抜け目なく背面に配されたボタンが融合して、

気分が上がるワンピースです。

〈素材〉

POLYESTER 65%

COTTON 35%

〈サイズ〉

・サイズチャート

着丈122cm /身巾46cm/肩巾38cm/AH19cm/裾巾120cm

※採寸結果には若干の誤差が発生してしまう場合がございますので、1〜2cmの誤差は予めご了承ください。

#gypsohila

#ジプソフィア

#プリーツワンピース

#水色

#新品未使用

#ayakobag

#アヤコ

#yori

#マチャット

#heve

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 未使用に近い

