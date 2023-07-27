最適な材料 AIR 【新品未使用】NIKE JORDAN "ＵＮＣ" 5 バスケットボール

【新品未使用 】

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エアジョーダン５で人気のティンカーハットフィールドのデザインが、マイケル・ジョーダンの青年期をイメージしたカレッジカラーをまとって復活したもので、アッパーからインソールにまで使用したユニバーシティブルーは、ジョーダンの母校に敬意を表した色です。

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カラー...ブルー

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種類...シューズ

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☆他のフリマアプリでも出品中ですので、購入を希望される方はコメントをお願いいたします。

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#新品未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品未使用 】☆☆ご覧いただき、ありがとうございます☆☆☆2023年3月2日にatｍosのサイトで応募して、当選した正規品です。エアジョーダン５で人気のティンカーハットフィールドのデザインが、マイケル・ジョーダンの青年期をイメージしたカレッジカラーをまとって復活したもので、アッパーからインソールにまで使用したユニバーシティブルーは、ジョーダンの母校に敬意を表した色です。カラー...ブルー種類...シューズ性別...レディースメンズ兼用シューズサイズ...26.5cm☆他のフリマアプリでも出品中ですので、購入を希望される方はコメントをお願いいたします。#エアージョーダン#マイケルジョーダン#限定販売#26.5㎝#新品未使用

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