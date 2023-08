人気の雑貨がズラリ！ 【公式品】BTS 花様年華 pt.1 テテ トレカ 日本仕様盤 V K-POP/アジア

ご覧いただきありがとうございます。

straykids フィリックス GO生 SUBK 特典 トレカ

即購入・無言購入OKです◎

EXO 香港 yesトレカ 香港yesカード トレカ セフン ⑦



TWICE ツウィ缶バッジ



seventeen セブチ fml ミンギュ weverse 特典トレカ

【状態】

ATEEZ アンコン ソウル サウンドチェック トレカ セーラーパッケージ



TREASURE ジョンウ セット

購入してから保管していました。

CRAVITY サーキット トレカ ジョンモ

BTS 『花様年華 pt.1 』の日本国内限定盤に付属していた特典のテテのトレカになります。

ENHYPEN ラキドロ トレカ ニキ コンプ

透明袋に入れて防湿対策を行います。

TXT 中国 ヨントン トレカ【NANYI 2.0】

現在、希少な限定カードになります。

ENHYPEN ジョンウォン ぬいぐるみ ドール



TXT ボムギュ ぬいぐるみ ポバトゥ



Minx LOVE SHAKE ダミ トレカ Dream Catcher

店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️

MAMAMOO アルバム セット



enhypen dark blood ソンフン アメリカ us 直筆 サイン

保管方法は自宅保管です。

LE SSERAFIM ルセラフィム ウンチェ ポスター 限定

中古品のため神経質な方はご遠慮ください。

stray kids スキズ リノ 2/12 会場限定 トレカ 5枚

気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪

ONEUS XION シオン ポラロイド 直筆サイン



TXT 中国 ヨントン トレカ テヒョン

注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください

straykids NOEASY フィリックス ヨントン トレカ 中華 中国

(記載内容での問い合わせはご遠慮ください。)

【超希少】LE SSERAFIM チェウォン サノク トレカ



&AUDITION &TEAM トレカ TAKI タキ セット



bts ペンラ アルバム CD まとめ サマパケ DVD

⭐️その他実績⭐️

【レア★1点物】限定値下げ❗BTS deluxe FCラキドロ ナム 公式レア



NCT DREAM ジェミン dream show トレカ ドリショ

☆スピード配送バッジ取得済☆

SEVENTEEN FML Wevers特典 ジョシュア

☆取引完了まで丁寧に対応します☆

lys dvd Europa ヨーロッパ トレカ ジョングク グク

☆多数の取引件数実績有☆

kazu_tomo様専用

☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆

SKZ2020 フィリックス バンチャン ハイタッチ券 1枚



BTS ジミントレカ face ラキドロ JPFC 特典



straykids スキズ ハイタッチ券 ジソン TOP

まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎

twice CANDY BONG ∞公式ペンライト



straykids スキズ ソニミュラキドロ 中国ヨントントレカ バンチャン



ぽあ様 専用

#防彈少年團 #CD・DVD #BTS #LYS #CD #アルバム #DVD #トレカ #グッズ #韓国 #日本仕様 #限定盤

Oddinary 店舗特典 トレカ withdrama 【スンミン】

#K_POP #memories #写真集 #Dicon #ブルーレイ

straykids ハン ジソン UNLOCK arチケットトレカ セット

#ファンミ #花様年華 #ペンミ #ARMY #WINGS

Stray Kids リノ Leeビット

#サマパケ #ウィンパケ #君に届く#ペンライト

IVE WAVE sony music ラキドロ 当選 トレカ ウォニョン

BTS 防弾少年団 RM ナム ナムジュン JIN ジン ソクジン SUGA シュガ ユンギ J-HOPE ホビ ホソク ジミン V テテ テヒョン ジョングク グク フォト トレカ ポストカード ステッカー 缶バッジ 展示会 フォトブック ネームタグ ポスター ポラロイド マスター マスタニム 公式 ミニフォト SYS 花樣年華

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。即購入・無言購入OKです◎【状態】購入してから保管していました。BTS 『花様年華 pt.1 』の日本国内限定盤に付属していた特典のテテのトレカになります。透明袋に入れて防湿対策を行います。現在、希少な限定カードになります。店舗よりお安くお買い求めできます(^^)‼️保管方法は自宅保管です。中古品のため神経質な方はご遠慮ください。気になる部分や質問など気軽に質問よろしくお願いします(・̑◡・̑)♪注意事項等はプロフィール欄よりご確認ください(記載内容での問い合わせはご遠慮ください。)⭐️その他実績⭐️☆スピード配送バッジ取得済☆☆取引完了まで丁寧に対応します☆☆多数の取引件数実績有☆☆90%以上は購入から24時間以内に発送☆まとめて購入される際にはお値引きも可能です◎#防彈少年團 #CD・DVD #BTS #LYS #CD #アルバム #DVD #トレカ #グッズ #韓国 #日本仕様 #限定盤#K_POP #memories #写真集 #Dicon #ブルーレイ #ファンミ #花様年華 #ペンミ #ARMY #WINGS#サマパケ #ウィンパケ #君に届く#ペンライトBTS 防弾少年団 RM ナム ナムジュン JIN ジン ソクジン SUGA シュガ ユンギ J-HOPE ホビ ホソク ジミン V テテ テヒョン ジョングク グク フォト トレカ ポストカード ステッカー 缶バッジ 展示会 フォトブック ネームタグ ポスター ポラロイド マスター マスタニム 公式 ミニフォト SYS 花樣年華

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【新品・未開封含】BTS ユンギ SUGA 公式トレカ Proof 手渡しトレカstraykids スキズ スンミン ハイタッチ券