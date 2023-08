レンズ部分と液晶部分には、

新品で購入し使用開始する前に厚めの保護フィルムを貼りましたので傷等無いはずです。(自分で切って使うフィルムだったので不格好で恐縮です)

落下させたこと無いので傷等とくに見当たりません。

水中撮影はしてないし、給電口の蓋の部分のオレンジ色パッキンのへたりも見受けられません。

総撮影時間50時間いってないと思います。

メーカーで公開しているスペック表

https://panasonic.jp/wearable/p-db/HX-A500_spec.html

***付属品揃ってます***

・説明書

・ヘッドマウント(試着くらいしかしてません)

・USB接続ケーブル(購入時のものかどうかわかりません)

・アームバンドケース(改造してあります)

※アームバンドケースに入れていても、給電しながら撮影する為に一部切り取ってあります商品画像でご確認ください。通常通り使用することも出来ます。

***別売り品をおまけ(活躍まちがいなし)***

Panasonic ウェアラブルカメラ HX-A500-H 4K 別売3点おまけ

・VW-CLA100クリップマウント(メーカー純正)

・vw-cta100トライポッドマウント(汎用品)

・JOBY ミニ三脚 ゴリラポッド 耐荷重325g / JB01542-PKK

***豆知識*****

USB給電しながらの撮影可能です。

128GBのマイクロSDカード=4K撮影で3時間56分、FHDなら11時間6分

256GBのマイクロSDカード=4K撮影で7時間53分、FHDなら22時間17分

※8時間くらいまでは連続撮影したことありますが熱で撮影が止まってしまうことはありませんでした。パナはソニーと違って熱に強く連続撮影に向いてていい感じの印象です。

画質...4K

タイプ...アクションカメラ

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 やや傷や汚れあり

