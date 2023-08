#こちらのバブアーもおすすめです

#他の34コートはこちら

商品名:classic 3/4 coat

サイズ:S

着丈95cm

肩幅48、身幅脇下57cm

状態:2000年初期製。

ボタン欠損なし。

袖先、袖裏、裾に目立つダメージなしのミントコンディションです。

出品にあたりリプルーフ済みです。

個人で行うリプルーフではかなり綺麗に仕上げられている方かと思っております。

匂いもカビ臭いなどの異臭もなく、ほとんど気になりません。

不明点は質問ください。

説明:3/4コートはイエローラベル時代(1960)から1990年代まで生産されまたものです。生産期間が40年と長いのにも関わらず生産数が極端に少ないのが特徴です。

オリジナルは去年からまったく流通していません。

こちら2000年初期に復刻された裏地チェックのものです

。ソルウェイジッパーと同じ8オンスのオリーブ色で丈夫な作りです。シルエットはオリジナルとまったく同じです。

アームホールが太く身幅の割には着丈が短い独特なシルエットです。

是非この機会にご検討よろしくお願いします。

注意:出品物のほとんどがUSED品やヴィンテージ品です。

出品内容、サイズ、状態などをよくご確認ください。最後までお取引頂ける方のみご入札ください。説明文の見間違いや詳細の確認不足等、落札者様都合での返品返金・落札キャンセルはお受けしておりません。画像につきましてもご覧いただく端末によって見え方に差がございますので、不安な場合は質問していただくか入札をお控え下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バブアー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

