代引き人気 英国製　HARNOLD BROOK（アーノルドブルック）ダッフルコート ダッフルコート

UNITED ARROWS別注のHARNOLD BROOK(アーノルドブルック)フード コートダッフルコートDeuxieme Classe ドゥーズィエム クラスやユナイテッドアローズ等のセレクトショップ取扱いのアーノルドブロック、コートになります。ボアデザインになっており、男女問わず着られるデザインです。

カラー:クリーム ホワイト

定価:65000円前後

状態:着用回数が1.2回のため良好です。

もこもことした質感がユニークな、ボア素材のフーディーコートは、ボリューミーなフォルムは着こなしを新鮮に引き立て、他と差のつくスタイルを演出します。 柔らかく暖かい質感になります。

<HARNOLD BROOK(アーノルドブルック)> イギリスのマンチェスターで1940年にテーラーとして開業をスタートし、今もクラシックなアイテムを作り続けるブランド。テーラーリングを基礎として作り上げられるコレクションは、クラシックな要素はもちつつ、現代風なアレンジを加えたモダンなアイテムが揃います。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

