【お買い得！】 ジョンストンズ カシミヤ大判ストール　ネイビー×ピンク　美品 ストール/スヌード

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エルメス カシミヤシルクストール 春夏向け♡ロゴ入り♡未使用❣️



★新品★ ギャルリーヴィー カシミヤ ストール

説明

ルイヴィトン M72215 カシミヤ×シルク エトール レオパード ストーリ

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ご覧いただきありがとうございます。スムーズなお取り引きを心がけておりますが、仕事でご連絡、発送が遅くなる場合がございます。2、3日中には発送予定です。プロフィールもあわせてご覧下さい。説明ジョンストンズオブエルギンカシミヤストール ネイビー×ピンク素材:カシミア 100％サイズ: 190×70cmMADE IN SCOTLAND定価66790円毛羽立ちは少なくシミほつれ等もなく美品です。ジョンストンズ ならではのカシミヤの艶、発色、肌触りの良さなど納得いただける一品です。

商品の情報 ブランド ジョンストンズオブエルガン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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