【第1位獲得！】 正規品 DIOR トートバッグ トートバッグ

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【状態】使用3回のみ 極美品

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痛み、ほつれ等ありません

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新品並みに綺麗な状態だと思います

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ギャランティカードつき

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2021.6.3 銀座にて購入（写真4枚目）

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※自宅保管の為、神経質な方はお控えください

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#新木優子

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 未使用に近い

購入前にコメントください！DIOR トートバッグ【SIZE】ラージサイズ【状態】使用3回のみ 極美品 痛み、ほつれ等ありません 新品並みに綺麗な状態だと思います ギャランティカードつき 2021.6.3 銀座にて購入（写真4枚目）※自宅保管の為、神経質な方はお控えください#新木優子

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