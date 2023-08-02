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（お得な特別割引価格） Maison MM6 Margiela クロスボディバッグ シボレザー ショルダーバッグ

商品の説明

イタリア正規店購入の新品本物です。
COACH　コーチ　ハンドバック　ショルダーバック

misa 様　専用
[ブランド]MM6 MAISON MARGIELA エムエムシックス　メゾン マルジェラ
【美品】マルニ クロスボディ　ショルダーバッグ　レザー　コサージュ
[カラー]ブラック
ADMJ ショルダーバッグ
[品番]S54WD0106 P4344 T8013 モデル
ルイヴィトン ショルダーバッグ モノグラム サンクルー ビンテージ
[付属品]タグ　布袋
サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ 鞄 クロコ 型押し レザー 茶系
[素材]カーフレザー(シボ)　裏地:コットン
マイケルコース 2way ストライプ レザートートバッグ ショルダーバッグ
[製造国]CHINA
IL BISONTE　イルビゾンテ　ビッグロゴ　ショルダーバッグ　サコッシュ
[サイズ]高さ20cm×幅22　マチ9cm　ショルダー長さ114cm
美品 アーペーセー A.P.C. ハーフムーン ショルダーバッグ 黒 ブラック

PRADA ショルダーバッグ カーキ
MM6 MAISON MARGIELAは、コンテンポラリーラインになります。

COACH　コーチ　タビー メッセンジャー 19

商品の情報

ブランドエムエム6メゾンマルジェラ
商品の状態新品、未使用

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イタリア正規店購入の新品本物です。[ブランド]MM6 MAISON MARGIELA エムエムシックス　メゾン マルジェラ[カラー]ブラック[品番]S54WD0106 P4344 T8013 モデル[付属品]タグ　布袋[素材]カーフレザー(シボ)　裏地:コットン[製造国]CHINA[サイズ]高さ20cm×幅22　マチ9cm　ショルダー長さ114cmMM6 MAISON MARGIELAは、コンテンポラリーラインになります。

商品の情報

ブランドエムエム6メゾンマルジェラ
商品の状態新品、未使用

（お得な特別割引価格） Maison MM6 Margiela クロスボディバッグ シボレザー ショルダーバッグ

54分钟前

（お得な特別割引価格） Maison MM6 Margiela クロスボディバッグ シボレザー ショルダーバッグ

¥64,999 ¥35,099

(税込) 送料込み
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a44d121c0
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