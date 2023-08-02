（お得な特別割引価格） Maison MM6 Margiela クロスボディバッグ シボレザー ショルダーバッグ

イタリア正規店購入の新品本物です。

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misa 様 専用

[ブランド]MM6 MAISON MARGIELA エムエムシックス メゾン マルジェラ

【美品】マルニ クロスボディ ショルダーバッグ レザー コサージュ

[カラー]ブラック

ADMJ ショルダーバッグ

[品番]S54WD0106 P4344 T8013 モデル

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[付属品]タグ 布袋

サルヴァトーレフェラガモ ショルダーバッグ 鞄 クロコ 型押し レザー 茶系

[素材]カーフレザー(シボ) 裏地:コットン

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[製造国]CHINA

IL BISONTE イルビゾンテ ビッグロゴ ショルダーバッグ サコッシュ

[サイズ]高さ20cm×幅22 マチ9cm ショルダー長さ114cm

美品 アーペーセー A.P.C. ハーフムーン ショルダーバッグ 黒 ブラック



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MM6 MAISON MARGIELAは、コンテンポラリーラインになります。

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

イタリア正規店購入の新品本物です。[ブランド]MM6 MAISON MARGIELA エムエムシックス メゾン マルジェラ[カラー]ブラック[品番]S54WD0106 P4344 T8013 モデル[付属品]タグ 布袋[素材]カーフレザー(シボ) 裏地:コットン[製造国]CHINA[サイズ]高さ20cm×幅22 マチ9cm ショルダー長さ114cmMM6 MAISON MARGIELAは、コンテンポラリーラインになります。

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

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