【NEW限定品】 CROSS SUPPLIER ZIP 23SS HOODIE パーカー

商品名: CROSS ZIP HOODIE 23SS

ブランド:SUPPLIER

サイズ:XL

カラー:ブラック

状態:新品未使用

cm(着丈/身幅/袖丈)

S :70/60/60

M :72/63/61

L :74/65/62

XL:76/68/63

XXL:79/70/65

国内正規オンラインにて購入致しました。

他サイズもございますのでお気軽にお声掛けください。

SUPPLIERとは

SUPPLIER(サプライヤー)は、東京発のブランドとして 20 年 9 月より本格始動。

世界各地の仲間と共にストリートシーンにムーブメントを起こし続ける同ブランドは、今では日本のストリートファッションシーンを牽引する人気ブランドとなり、国内外問わず多くの著名人やアーティストからも支持を得ています。

#SUPPLIER

#サプライヤー

#Crosslogo

#クロスロゴ

#Rhinestone

#ラインストーン

#Cross

#クロス

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

