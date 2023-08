サイズ31

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズ31ウエスト76cm股下78cmです60年代のヘリンボーン生地ですデッドストックで購入後2回ほど着用しました裾上げなどしておらずオリジナルのままですマルジェラでモチーフにされたりとミリタリーのなかでもかなり有名なパンツですここまで綺麗な状態のものはあまりないと思います

