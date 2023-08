カラー...グレー

カラー...グレー柄・デザイン...チェック素材...ウール季節感...秋, 冬2ボタン、サイドベント、総裏green label relaxing グリーンレーベルリラクシングテーラードジャケットsize46肩幅43身幅50袖丈61着丈73平置き採寸、誤差ご了承下さい何といっても生地感が素晴らしく、シワになりにくいウール素材。さすがロロピアーナの高級生地が感じられるお品です。非常に上品なミディアムグレーのウインドウペンチェック、そしてパッチポケットがとてもオシャレな逸品です。

