商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Christian Dior クリスチャンディオール ATELIR リュック バックパック Dior Homme (ディオールオム)2018アトリエシリーズの一つで、同ブランドらしい洗練されたデザインは正に唯一無二です。なかなか出回らないモデルになりますのでこの機会に是非!更に、Diorの象徴であるBeeのチャーム付きになります。カラー ブラックサイズ 縦 約40㎝ 横 31㎝ 幅 14㎝素材 カーブレザー定価 約330000円使用頻度 10回程度使用して、保存袋に入れて大切に保存していました。何かありましたら気軽にコメント等してきてください。よろしくお願いいたします。

