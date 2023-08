COMFY OUTDOOR GARMENTからサンダルのリリースです。

PGに別注をしたスペクトラファイバーと本革をボディに使用しております。

ソールはVibram製のソールを使用。ワッフルソールのようなソールパターンとなっており、名品NB576のこげ茶からインスパイアされた型となっております。

前回と同様にビーガンレザーを使用しており、環境に配慮しながら軽さと耐水性を考えられ製作されております。

今季もフリーロックシステムを採用しており、着脱のストレスを軽減する仕様となっております。

タウンユースはもちろん、アウトドアや外遊びでもアクティブに使用頂ける仕上がりとなっております。

【素材】

VEGAN LEATHER100%

サイズUS8 26センチ

試着程度

観賞用で購入しました。

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド コンフィー 商品の状態 新品、未使用

