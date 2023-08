【正規品直輸入】 新品未使用タグつき　グレースコンチネンタル　オケージョンワンピ ひざ丈ワンピース

一度も着ていませんが、クローゼットにて保管期間あり。

後ろのフリルや肩ヒモのビジュー等、グレースらしいデザインでこれ一着で様になります。

定価53000+税

結婚式や二次会、女子会やパーティーに❤️

小さく降り立たんで発送予定。

(出来るだけシワができない梱包で発送希望される方は宅急便代+500円で対応致します。購入前にコメントよりお知らせください。)

カラー...ベージュ

柄・デザイン...無地

袖丈...袖なし

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダイアグラム 商品の状態 新品、未使用

