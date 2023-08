CREATEのサロン専用ヘアアイロンです。

使うたびに髪のキメが整うスグレモノになります。

ストレートだけじゃなく、ワンカールもできます。

小型なので持ち運びに便利です。

自宅保管品につきご理解のある方のみおねがいします。

カラー···ブラック

♯cures

♯クレイツ

♯ヘアアイロン

♯コンパクトヘアアイロン

♯コテ

♯巻髪

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

