【お1人様1点限り】 LOUIS VUITTON・ルイヴィトン　ハイカットスニーカー スニーカー

LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトン

ハイカット レザースニーカー

・型番 LI 0161

・表記サイズ LVサイズ6.5

日本サイズで25.5cm

サイズガイドを写真9枚目に載せております。

主観では御座いますが、NIKEのスニーカーに比べると大きめに感じます。

着用しておりました物ですが、ソールの減りも少なめでまだまだ履いて頂けると思います。

ルイヴィトンブティック購入品です。

箱や保存袋は処分しておりございませんので、

シューズ本体のみとなります。

すり替え等の防止の為、返品等はお受けしかねます。

宜しくお願い致します。

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

LOUIS VUITTONルイ・ヴィトンハイカット レザースニーカー・型番 LI 0161・表記サイズ LVサイズ6.5 日本サイズで25.5cmサイズガイドを写真9枚目に載せております。主観では御座いますが、NIKEのスニーカーに比べると大きめに感じます。着用しておりました物ですが、ソールの減りも少なめでまだまだ履いて頂けると思います。ルイヴィトンブティック購入品です。箱や保存袋は処分しておりございませんので、シューズ本体のみとなります。すり替え等の防止の為、返品等はお受けしかねます。宜しくお願い致します。スニーカー型···ハイカット(High)

