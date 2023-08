【おしゃれ】 【Made in USA】TINY TOON T-shirt 90's Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご購入をご検討なさる方は必ず当方のプロフィールをご一読なさって下さい。

早い者勝ち【サイン入り美品】武藤敬司×ハローキティ【レアTシャツ】

宜しくお願い申し上げます。

美品 ルイヴィトン タイダイ TIE-DYE Tシャツ ピンク オーバーサイズ



ennoy Border GREEN WHITE エンノイ ボーダー Tシャツ

こちらはコレクターの多いSPACE JAM(スペースジャム)やLooney Tunes(ルーニー・テューンズ)シリーズの中でも大変珍しい『tiny toons(タイニー・トゥーン)』のフルプリントTシャツになります!

希少 Nike USA代表 Jordan ユニフォーム ドリームチーム



レーヨン100% X-LARGE エクストララージ 総柄 オープンカラーシャツ

プリントデザイン、プリントサイズ、カラーリング(配色)、全てにおいて「最も高値で取引されているタイプ」のお品物になります。

《激レア》USA製 BENCHMADE社 ビッグプリント Tシャツ バタフライ



H1502 The Viridi-anne ヴィンテージコットンTシャツ

ボディーもMade in USA(アメリカ製)です。

supreme BAD BRAINS tee tシャツ BOX LOGO



テンダーロイン オールドニック L Tシャツ

ご着用なさるのはもちろんですが…

ヴェルサーチ 半袖Tシャツ ホワイト XXXL

今後の価値を踏まえますと「コレクターズアイテム」として所有なさるのも宜しいかと存じます。

【ヴィンテージ】80sPOWELL PERALTA Tシャツ



ともぞうさん専用 Stussy 毛沢東 Tシャツ ステューシー

ご参考までに下記のワードなどで検索して頂けば、市場価格などもご覧頂けるかと思います。

古着 スカーフェイス アルパチーノ 00’s ヴィンテージTシャツ



vaultroom EGG SUITS TEE / WHT XLサイズ

VINTAGE Tiny Toons 1994 Wacky Land Full Print Shirt

OLD STUSSY オールドステューシー BEACH ビーチ Tシャツ 白 M



FENDACE ネックロゴ Tシャツ

【サイズ表記 : YOUTH XL】

新品STUSSY × NIKE コラボ Tシャツ L

※着用感はメンズSサイズ程度、レディースM~L程度。

激レアUMBROアンブロ90sゲームシャツ半袖ユニフォーム古着イングランド黒L

着丈(背中側の襟~裾)約62㎝

90'S 当時物 SAILOR MOON Tシャツ ヴィンテージ アニメT

身幅(脇下~脇下)約48㎝

【DECENDANT】メンズトップス3点新品未使用

肩幅(肩縫い目上部の左右直線)約42㎝

ジョジョ展 イギー Tシャツ L 新品未使用

袖丈(肩縫い目上部~袖口)約17㎝

ディースクエアード Tシャツ Sサイズ

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

4291U2コンサートTシャツバンドUSA製90年製ビンテージ



東京マラソン2023 限定Tシャツ ポンチョ スポーツマスク 保温用アルミシート

【商品の状態】

90S 当時物 撃ち抜きスマイル ぶち抜きスマイル ヴィンテージ Tシャツ

多少の使用感は御座いますが、特に目立つ様な大きなダメージは見受けられず、年代等を考慮しますと比較的クリーンなコンディションになるかと思います。

Drew House Secret Tee ドリューハウス ロゴ Tシャツ M



OLD JOE 完売品 21SSインディゴストライプ半袖ニットTシャツ

あくまでもused衣類になりますので、神経質な方や完璧をお求めの方、used衣類にご理解のない方はご購入をお控え下さい。

oasis オアシス Tシャツ 90年代ヴィンテージ ネイビー



NEIGHBORHOOD 滝沢伸介 限定Tシャツ

【お願い】

XL! ロッキンジェリービーン エヴァンゲリオン コラボ 綾波レイ Tシャツ

コンディションは画像にてご判断頂く事になりますので、画像の追加など御座いましたら、お気軽にお申し付け下さい。

90'S 当時物 ROYAL HUNT Tシャツ ヴィンテージ ロイヤルハント

出来る限り対応させて頂きますので、ご購入後のクレームはご遠慮願います。

サプール sapeur 原宿限定 浜田 tee シャツ XL



doublet 洋服の青山Tシャツ

☆画像はiPhoneで撮影し、背景を消す以外の加工、フィルター等は一切行なっておりません。日光の当たり具合で色味に違いがある場合も御座います。画像の差替えなどご希望が御座いましたら、お気軽にコメントなさって下さい。

バンド アーティスト T シャツ hide XJAPAN 20600



【極美品】BALMAIN イタリア製 ロゴ プリント Tシャツ ホワイト

☆他にもラルフローレンやヴィンテージ品など出品致しておりますので、是非ともご覧になってみて下さい。

3着セット ヒューマンメイド HUMAN MADE ポケットTシャツ



Supreme Undercover Face Tee

カラー···ホワイト

goro's ゴローズ Tシャツ

袖丈···半袖

WACKO MARIA BOB MARLEY T-SHIRT 23ss L 白

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご購入をご検討なさる方は必ず当方のプロフィールをご一読なさって下さい。宜しくお願い申し上げます。こちらはコレクターの多いSPACE JAM(スペースジャム)やLooney Tunes(ルーニー・テューンズ)シリーズの中でも大変珍しい『tiny toons(タイニー・トゥーン)』のフルプリントTシャツになります!プリントデザイン、プリントサイズ、カラーリング(配色)、全てにおいて「最も高値で取引されているタイプ」のお品物になります。ボディーもMade in USA(アメリカ製)です。ご着用なさるのはもちろんですが…今後の価値を踏まえますと「コレクターズアイテム」として所有なさるのも宜しいかと存じます。ご参考までに下記のワードなどで検索して頂けば、市場価格などもご覧頂けるかと思います。VINTAGE Tiny Toons 1994 Wacky Land Full Print Shirt【サイズ表記 : YOUTH XL】※着用感はメンズSサイズ程度、レディースM~L程度。着丈(背中側の襟~裾)約62㎝身幅(脇下~脇下)約48㎝肩幅(肩縫い目上部の左右直線)約42㎝袖丈(肩縫い目上部~袖口)約17㎝※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。【商品の状態】多少の使用感は御座いますが、特に目立つ様な大きなダメージは見受けられず、年代等を考慮しますと比較的クリーンなコンディションになるかと思います。あくまでもused衣類になりますので、神経質な方や完璧をお求めの方、used衣類にご理解のない方はご購入をお控え下さい。【お願い】コンディションは画像にてご判断頂く事になりますので、画像の追加など御座いましたら、お気軽にお申し付け下さい。出来る限り対応させて頂きますので、ご購入後のクレームはご遠慮願います。☆画像はiPhoneで撮影し、背景を消す以外の加工、フィルター等は一切行なっておりません。日光の当たり具合で色味に違いがある場合も御座います。画像の差替えなどご希望が御座いましたら、お気軽にコメントなさって下さい。☆他にもラルフローレンやヴィンテージ品など出品致しておりますので、是非ともご覧になってみて下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

セイチャン様専用 Creek Angler's Device ブラピ TシャツBLEACH tシャツ 00s XLメンズTシャツ モンクレール【美品】ヴィヴィアンウエストウッドマン 花柄Tシャツ センターロゴ刺繍 オーブSTUSSY ステューシー CHANEL カールラガーフェルド Tシャツ レアレア!90s WORLDS END KEITH HARING Tシャツレア 新品未使用 Palace Nasal T-Shirt White Mサイズ【即完売モデル】シュプリーム⭐︎ダイナマイト センター デカロゴ 希少 Tシャツramones ラモーンズ 半袖tシャツ バンドtシャツ 赤色 緑色 90ssupreme akira pill tee L