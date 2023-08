LAVENHAM × L'ECHOPPE レショップ

先シーズンに続き、1969年創業の英国を代表するキルティングジャケットの名門「LAVENHAM」とL'ECHOPPEが手を組み、完全別注のアイテムを製作。

新作となる今回の別注はLEの定番であるバルカラーコートを冬バージョンとしてLAVENHAMに特別に製作を依頼したもの。

バルカラーコートの最終系ともいえるぐらい自信のあるLEのバルカラーコートは、フレンチスタイルのボリューミーなフォルムが特徴で、中に沢山の服を着込めるという機能も併せ持つ。

随所にLAVENHAMらしいディテールを盛り込み、LECHOPPEバイヤー金子が理想とする50/50(LE/LAVENHAM)のバランスで念願の冬バルカラーコートが完成した。

馬のブランケットからスタートしたLAVENHAMのキルティング生地で、LEのコートを作れたのは感慨深いものがある。

ポリエステルタイプ

色 BLACK

サイズ S

驚くほど軽く、空気を纏っているような、不思議な着心地のコートです。

外で1回着用のみの美品です。

タグは付属しません。ベルト付きです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コモリ 商品の状態 未使用に近い

LAVENHAM × L'ECHOPPE レショップ先シーズンに続き、1969年創業の英国を代表するキルティングジャケットの名門「LAVENHAM」とL'ECHOPPEが手を組み、完全別注のアイテムを製作。新作となる今回の別注はLEの定番であるバルカラーコートを冬バージョンとしてLAVENHAMに特別に製作を依頼したもの。バルカラーコートの最終系ともいえるぐらい自信のあるLEのバルカラーコートは、フレンチスタイルのボリューミーなフォルムが特徴で、中に沢山の服を着込めるという機能も併せ持つ。随所にLAVENHAMらしいディテールを盛り込み、LECHOPPEバイヤー金子が理想とする50/50(LE/LAVENHAM)のバランスで念願の冬バルカラーコートが完成した。馬のブランケットからスタートしたLAVENHAMのキルティング生地で、LEのコートを作れたのは感慨深いものがある。ポリエステルタイプ色 BLACKサイズ S驚くほど軽く、空気を纏っているような、不思議な着心地のコートです。外で1回着用のみの美品です。タグは付属しません。ベルト付きです。beams ビームスunited arrows ユナイテッドアローズships シップスnano universe ナノユニバース アーバンリサーチ フリークスストアEPENTHESENGINEERED GARMENTSts(s)UNUSEDAURALEE オーラリーgraphpaper comolisacaikolorCOMME des GARCONSmaison margielathe sakakisakakisasquatchfabrixvisvimessayfacetasmteatorayaecaunfiURUEVCONsteinyokeissuethingsbukhtクレプスキュールneon signvainl archiveshender schememarkadaiwazdaグラフペーパーennoyスタイリスト私物evconmasuciotaレショップisness

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コモリ 商品の状態 未使用に近い

