都内 ルイヴィトン 直営店 購入済み。

確実な国内正規品。

あまり着てません。

サイズ XS

着丈約65cm

女性 レディース ウィメンズ ガールズ にもオススメのサイズ感 です!

ルイヴィトン LV louis vuitton EXILE 3代目 JSB 岩田剛典 岩ちゃん 着用 モノグラム カーディガン モヘヤ モヘア

商品到着後 24時間以内に 必ず受け取り評価出来る方のみ よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

