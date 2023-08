carhartt カーハート

vintage old blouson jacket



●サイズ:タグ表記 不明 ※XLサイズで表示

肩幅 50.0cm

身幅 67.0cm

着丈 80.0cm

袖丈65.0cm

袖幅 15.0cm

素人の採寸ですので誤差はご了承ください。

●カラー:グレーシルバー

●状態:

タグだけボロボロになってますが、

本体はカーハート伝統のトリプルステッチで

丈夫に作られており良好な状態と思います。

古着にご理解いただいた上で

購入をお願い致します。

裏地はキルティングで防寒性あります。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。

断捨離中につき出品致します。

#hedwigの出品一覧はこちらからご覧ください

#hedwigのカーハート

カラー···グレーシルバー

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

襟···レギュラーカラー

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

