一番人気物 Vivie FerreComp エフェクター

種類...エレキギター用エフェクトタイプ...コンプレッサー・リミッター★新品を安く求めの方におすすめです★定価21780→19600で販売 (約10%OFF!!) つい先日購入したのですが、他のエフェクターを使うこととなり不要となったため出品いたします。 一度開封したのみで、新品かつ未使用品のため、箱及び本体には傷汚れ一切なく、美品となります。ユーザーガイドもセットで付いております。本体が封入されていた袋は捨ててしまいましたが、別途こちらの方で封入用の袋はご準備いたします。 新品を安くお求めの方におすすめです!【商品説明】・ビギナーでも非常に扱いやすい、シンプル・直感的なコンプレッサー FerreCompはビギナーやコンプレッサーを使ったことのないプレイヤーにもわかりやすく、直感的に操作できるコンプレッサーです。 ・効果のわかりやすいCompコントロール Compコントロールはサウンドの変化がわかりやすく、音圧を稼ぎ音量を均一化します。 アンサンブルにおいて存在感を損なわないまま、サウンドをなじませることが可能です。 ・LEDインジケータで視覚的にサウンドメイクが可能 Compコントロールの右下に搭載されているLEDインジケーターは、どれだけ音を圧縮しているかを視覚的に確認することができます。強く光るほど大きく圧縮されます。 ・サイドスイッチにより、アタック・リリースをコントロール サイドスイッチはアタック・リリースタイムの変更が可能です。 上側にスイッチを倒せば、Slowモードとなり、アタックが強調されダイナミクスを残したサウンドになります。 下側に倒すことにより、アタックにも圧縮がかかり、しっかりと音量差を整えるサウンドとなります。

