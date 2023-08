【商品説明文】

【Lサイズ】ANTi COUNTRY CLUB FR2 GOLF ポロシャツ

▪️ブランド▪️

シュプリーム Supreme

▪️サイズ表記▪️

L

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈71

・身幅58

・肩幅48

・袖丈24

▪️カラー▪️

白色 青色 総柄 / ホワイト ブルー

▪️素材▪️

コットン

48

▪️購入元▪️

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

▪️状態▪️

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明文】☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を行なっています(*´∇`*)お気に入りの1枚を探してみてくださいね!#古着屋avancer90s 90年代 をはじめ、トレンド や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!▪️ブランド▪️シュプリーム Supreme▪️サイズ表記▪️L▪️サイズ実寸(cm)▪️・着丈71・身幅58・肩幅48・袖丈24▪️カラー▪️白色 青色 総柄 / ホワイト ブルー▪️素材▪️コットン▪️購入元▪️ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品▪️状態▪️USEDお使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!こちらにもオススメ商品を大量出品中です(>◡<)#古着屋avancer3056

