【在庫有】 NIKE ダンク Low アンロックド 26cm dunk unlocked スニーカー

[Nike Dunk Low unlocked custom 26cm ]

●詳細

•販売箇所: nike.com*生産終了。

•定価: 22000円

サイズ: 26cm

•付属品: Box,元の紐,つけてる紐 *+1500円でゴールドのアクセもおつけ致します。

•カスタム箇所: シュータンロゴを無地から黒へ, シューホールにアイレット取り付け済

•カラー: ブルーペイズリー, ホワイト,ブラック,セイル

• 素材: 天然皮革,合成繊維

●補足

NIKEのカスタムオーダーにて作成できるdunk low unlockedになります。

作成しましたが、履く機会がないため出品しました。シュータンのマーク部分が無地だったため、黒に塗ってあります。またシューホールにも鉄製のアイレットを取り付け、元のシューレースを取り替えております(元紐は箱の中にあり)

ナイキ シューズ スニーカー サンダル エアフォース by you バイユー カスタム カスタマイズ custom 別注 オーダー ファッション 限定 靴 ソックス

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

