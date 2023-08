【即決】40’S "US ARMY AIR FORCE" B-9 FLIGHT JACKET FitzWell Sportsewar社製

Size:L相当

着丈85cm

袖丈63cm

肩幅56cm

身幅64cm

Condition:悪い

#汚れも一部あります。

#袖先にもダメージあります。

#ライナー等にダメージあります。

#ボタンが交換されている可能性があります。

Material:コットン

Collection:1940's

【B-9について】

1943年からの1年間のみ製造された幻のフライトジャケットです。 B-9モデルは「"EDDIE BAUER"、"REED PRODUCTS INC"、"BEN GREENHOLTZ&CO"」の3社が供給していたと言われていますが実際はこちらの「FitzWell Sportsewar社」も含まれます。 1年間のみでかつ幻のFitzWell Sportsewar社製のB-9です。 状態はあまりよくないですがまだまだ着用できる非常に希少な1着です。 探していた方は是非。

#B9

#USAIRFORCE

#ミリタリー

#ヴィンテージ

#たくみフォロワー割引のメンズ服Lサイズ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 全体的に状態が悪い

