☑アイテム名

新品 Paris Saint-Germain Jordan Pants PSG ジョーダン パリサンジェルマン 裏起毛 プルオーバー パーカー

☑説明

ブラックカラーで売り切れ続出するほどの人気アイテム Jordan Pants PSG × NIKE 裏起毛プルオーバーパーカー登場。

フロントに『PARIS』&『ジャンプマン』というビッグプリントが示されていてお洒落が強いポイントで、出来映えの良い逸品。好きなお方はいかが(^-^)?

☑サイズ

Mサイズ

着丈65

肩幅52

身幅55

袖丈64

タグ表記

胸囲91~97

身長155~176

☑素材

コットン100

☑状態

新品

あくまでも個人的に捉えていますので中古品や色落ち嫌いな方または神経質な方はご遠慮ください。

この状態は『S』とさせていただきます。(状態評価は下記でご参照ください)

S 新品、未使用。

A 超美品…着用回数が数回程度、かなり綺麗な状態の商品。

B 美品…着用回数が少なく綺麗な状態の商品

C 中古品…使用感はあるが目立ったダメージ、汚れがない商品。

☑最後に

質問などはご遠慮なくお申し付けください。

購入者様の都合によるトラブルが相次いでいるので、購入前に“プロフ必読”でお願いしております。

お読みくださって改めて感謝の意を表します。

#管理番号No2

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

