カラー···ブルー

luis ルイスエレファントジーンズ30

人気モデル···リーバイス 501

ビッグジョン コンプリートフリー スリムテーパードOW-30 12oz 日本製

シルエット···ストレート

GUESS ゲス 濃紺 バギー ヒップホップパンツ デニムショーツ

股上···レギュラー

フレアパンツ デニム 先染めブラック 墨黒 キャサリンハムネットロンドン 90s

加工···ペイント加工、後染め加工、クラッシュ/ダメージ

ワンピースオブロック M54 one piece of rock 409XX



Levi"sEVC 36×34 ヴィンテージデニム501

ウエスト 約76㎝

新品 TANAKA 23ss ストレートデニムパンツ VINTAGE 28

股下 約81㎝

Number (N)ine 02ss モダンエイジ期 パッチデニム 3×30



美品 DIESEL ディーゼル ジョグデニム SPENDER W26

未使用

ヘルムートラングペンキジーンズ美品ダメージ加工31本人期

たたみジワあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

カラー···ブルー人気モデル···リーバイス 501シルエット···ストレート股上···レギュラー加工···ペイント加工、後染め加工、クラッシュ/ダメージウエスト 約76㎝股下 約81㎝未使用たたみジワあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 新品、未使用

リーバイス デニムジーンズ 19美品 キャピタル Kapital ジプシー リメイク デニムパンツ パッチワークスクールオブハードノックス ボーイロゴ スクラッチデザイン デニムパンツ W40美品!Lucien pellat-finet カットオフデニム!ハーフパンツ!