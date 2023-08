荒ぶる季節の乙女どもよ Blu-ray TSUTAYA 全巻購入特典

Blu-ray 収納カバーになります。

各キャラクターとキャストの印刷サインが描かれており、とても素敵な収納カバーになっております。

頂いた後、Blu-rayに被せて保管しておりました。

荒ぶる季節の乙女どもよ Blu-ray全巻購入特典 Blu-ray収納カバー

あまり出回っていない物だと思いますので、この機会に手にしていただけたら幸いです。

商品には、スレ傷をはじめとした傷や汚れなどが見られております。

素人目での判断ですので見落としがある場合がございますが、ご了承いただけますと幸いです。

傷等の細かな確認はしておりません。確認を希望される方は、コメントにてお知らせ下さいませ。

長期保管品になりますので、過度に状態を気にされる方、神経質な方の購入はご遠慮ください。

何かありましたらコメントにてよろしくお願いいたします(*´∇`*)

河野ひより 安済知佳 麻倉もも 黒沢ともよ 上坂すみれ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

荒ぶる季節の乙女どもよ Blu-ray TSUTAYA 全巻購入特典Blu-ray 収納カバーになります。各キャラクターとキャストの印刷サインが描かれており、とても素敵な収納カバーになっております。頂いた後、Blu-rayに被せて保管しておりました。あまり出回っていない物だと思いますので、この機会に手にしていただけたら幸いです。商品には、スレ傷をはじめとした傷や汚れなどが見られております。素人目での判断ですので見落としがある場合がございますが、ご了承いただけますと幸いです。傷等の細かな確認はしておりません。確認を希望される方は、コメントにてお知らせ下さいませ。長期保管品になりますので、過度に状態を気にされる方、神経質な方の購入はご遠慮ください。何かありましたらコメントにてよろしくお願いいたします(*´∇`*)河野ひより 安済知佳 麻倉もも 黒沢ともよ 上坂すみれ

