エロイカジャパンでビンテージロードレーサーに乗ってみませんか?

ボッテキアはツールドフランスTour de Franceを二度優勝したOttavio Bottecchiaの名前にちなみつけられました。

70年代後半に手作りされ、オリジナルのペイントとデカールのままです。

塗装の下はフルクロムメッキが施されています。錆なし。

新しいケーブル、ブレーキパッド、タイヤとバーテープに交換しています。ベアリングはクリーニングし、グリスを塗布しています。

ホイールのみ。

レプリカの水筒が付きます。

Let's enjoy vintage cycling!

写真にもありますが、小さな傷や欠け、いくつかの小さなペイントのハゲがあります。 これはビンテージの特性とご理解いただき、 神経質な方は入札ご遠慮ください。

乗ることができる状態であることは確認しています。アマチュア自転車愛好家レベルでの確認では問題ありませんが、必ずご自身またはプロの目で確認をお願い致します。メンテナンスが出来ない方はご購入をお控えください。

ビンテージバイクが趣味で多数修復しておりますが、プロではありません。ご心配な点などあれば購入前に必ずお問い合わせください。ご購入後は対応出来かねます。

Frame: chomoly, 54cm (Size M)

F/R Derailleurs: Campagnolo 2x5

W-levers: Campagnolo

Crankset/BB: Ofmega

Pedals: Mikashima

Brakes/levers: Universal

Bar/Stem: 3ttt

Rims: Ambrosio

Hubs: Miche

Tires: Vittoria (tubular)

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

