【NEW ERA 59FIFTY MLB 2023 Armed Forces Day ロサンゼルス エンゼルス キャップ 】

新品・未使用

サイズ:7 5/8 (60.6cm)

素材:ポリエステル

カラー:ニューオリーブ

2023年5月 アナハイム エンゼルススタジアムで購入

正規品

軍を称え、戦死者を追悼する軍隊記念日「アームド・フォーシズ・デー(Armed Forces Day)」の試合で着用されるMLBのオーセンティックキャップ。

大谷翔平選手登板着用モデル。

シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。

フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。

アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。

【NEW ERA 59FIFTY MLB 2023 Armed Forces Day ロサンゼルス エンゼルス キャップ 】新品・未使用サイズ:7 5/8 (60.6cm)素材:ポリエステル カラー:ニューオリーブ2023年5月 アナハイム エンゼルススタジアムで購入正規品軍を称え、戦死者を追悼する軍隊記念日「アームド・フォーシズ・デー(Armed Forces Day)」の試合で着用されるMLBのオーセンティックキャップ。大谷翔平選手登板着用モデル。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。

