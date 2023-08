4/2 最終値下げです。

数年前、Deuxieme Classeの店舗で購入し、自宅保管しています。

試着のみです。タグ付き。

サイズ...36

カラー...ブラック

トリアセテート 70%

ポリエステル 30%

日本製

総丈約130cm

ウエストの切り替えから裾まで約83cm

商品説明

シーズンレスで着まわせる、シンプルなオールインワン。品のあるジョーゼット素材を使用し、合わせるシューズによって表情が変わります。 春はロングコートやライダースのインナーと合わせてエフォートレスに。 1枚でスタイリングが決まるオールインワンは定番アイテムとして揃えたい1着です。

洗濯:手洗い可 ・ファスナー有り

定価29,700円

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ドゥーズィエムクラス 商品の状態 新品、未使用

