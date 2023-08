即購入OK

GUCCI 斜めがけショルダーバッグ

新品未使用ですが、⚠️タグ類(紙タグ、⚠️布のブランドタグ、⚠️布の洗濯タグと品質表示タグ)は付いておりませんので、ご了承の上ご購入くださいm(__)m

※最後の一枚は実物の写真になります。

#ゆいなペルナ

ブランド: perna ペルナ

カラー:BLACK ブラック

定価:¥13,200

フリルがコーディネートに華やかさをプラスするトートバッグ

■point

・メインバッグとしてはもちろん、サブバッグとしても役に立つおすすめのアイテム

・フリルをふんだんに使ったトートバッグ

・A4サイズで書類やPCなど大きいサイズの荷物も安心して入れられるサイズ感

・中にはツインポケットがついており、リップや小物の収納可能◎

・荷物が出し入れしやすいマグネットボタン開閉

・肩掛け紐はお好きな位置で結んで着用いただけます

■styling

・軽めの素材感と馴染みやすいカラーでカラーコーデや柄物とも相性抜群

・カットソー×デニムなどのシンプルなコーデのアクセントにも◎

※掲載画像の商品は撮影用サンプルです。実際の商品とは仕様、加工、サイズが若干異なる場合がございます。また、撮影時の光の照射や角度により色味が異なる場合もございますので、予めご了承ください。

【ブランド情報】

perna(ペルナ)

パールアクセサリーが似合う服をテーマに、高身長の方もマキシ丈が叶うワンピースにも力を入れており、

愛されたお洋服がいずれvintageとしてさらに受け継がれるよう幅広い層へ届けていくブランドです。

【ブランドディレクター情報】

Aya

InstagramやWEARで日々の着回しコーディネートを投稿しているAya。

高身長さんでも楽しめるロングワンピースコーデや重ね着コーデを得意としており、おしゃれのたのしさを発信し続けている。

サイズ 幅 高さ 持ち手

FREE 43 31.5 110

素材

本体: 綿53%, ナイロン47%

商品は自宅での保管となりますので、店頭で買うような完璧なお品ではありません。そのため神経質な方は購入しないようにお願い致します。

コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。

#ペルナ

#ビームス

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

